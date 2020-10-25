Происшествия 1 час назад

Протесты в Беларуси: силовики разгоняют митингующих, задержаны более 100 человек (ВИДЕО)

Несколько человек пострадали, на месте работают несколько бригад скорой помощи

Массовые протесты в Беларуси. Фото: tyt.by Массовые протесты в Беларуси. Фото: tyt.by
Массовые протесты в Беларуси. Фото: tyt.by

В Минске силовики начали стрелять в участников акции в поддержку "Народного ультиматума" резиновыми пулями.

Об этом сообщается на телеграм-канале "Новой газеты".

Кратко и по делу в Telegram

"При разгоне акции силовики стреляли резиновыми пулями по людям. Как минимум один демонстрант ранен [...] в живот", — говорится в публикации.

Также известно об использовании силовиками светошумовых гранат и предупредительных выстрелах в воздух на Орловской улице Минска, что на пути к резиденции Александра Лукашенко.

Тем временем число задержанных на массовых протестах в Беларуси превысило 100 человек.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, больше всего людей задержаны в Гродно и в Минске.

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Также задержания происходили в Лиде, Могилеве и других городах. В белорусской столице задержания продолжаются до сих пор.

Указано, что наиболее активно людей задерживают на Орловской улице, где прогремели порядка 10 хлопков, а затем раздались выстрелы.

"Несколько человек пострадали. На месте работают несколько бригад скорой помощи", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Минска в воскресенье, 25 октября, проходит 100-тысячный марш несогласных с официальными результатами выборов президента Беларуси. При этом на видео, обнародованных с мест протестов, были слышны мощные взрывы и выстрелы.

Напомним, 25 октября истекает срок "народного ультиматума", который выдвинула оппозиционная кандидат Светлана Тихановская президенту страны Александру Лукашенко. Иначе с понедельника, как заявила Тихановская, начнется общенациональная забастовка, блокирование дорог и обвал продаж на предприятиях государственной торговли. Среди требований в ультиматуме: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение насилия на улицах.

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