Происшествия 1 час назад

После 1 ноября Россия может ввести войска в Беларусь — СНБО

Все зависит от того, как будет развиваться ситуация после выборов в Молдове 1 ноября

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

После 1 ноября 2020 года Россия может ввести свои войска в Беларусь, что станет большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на "Киевском форуме по безопасности".

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По его словам, сейчас сложно сказать, сможет ли белорусский народ одержать победу над режимом Александра Лукашенко, так как РФ будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри Беларуси.

"Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября — выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территорию Беларуси", — заявил Данилов.

При этом он добавил, что Россия никогда не скрывала планов относительно желания вернуть свое влияние в Украине и Беларуси.

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Напомним, в Беларуси с августа продолжаются протесты против режима Лукашенко.

Ранее Путин заявлял, что Россия подготовила силовиков для Беларуси по просьбе Лукашенко.

При этом в Кремле сообщали, что пока не видят смысла во введении войск в Беларусь.

Как сообщалось, "народный президент" Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям с призывом до 25 октября перейти на сторону народа.

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