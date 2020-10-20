Протесты в Беларуси: Тихановская призвала силовиков до 25 октября стать на сторону народа

"Народный президент" Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям с призывом до 25 октября перейти на сторону народа.

Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По ее словам, ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления, однако поголовной люстрации не будет.

"В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось 5 дней", — заявила Тихановская.

Известно, что 13 октября лидер оппозиции также объявила ультиматум президенту Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить 3 требования: объявить об уходе с поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.

Ранее в МВД Беларуси пообещали, что силовики будут "гуманно" применять табельное оружие против митингующих, если они будут оказывать активное сопротивление.

Перед этим о готовности применять огнестрельное оружие против мирных протестующих заявляли в милиции Минска.

Читайте также: Тихановская анонсировала визит в Киев

Как сообщалось, власти Беларуси объявили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Лукашенко, легитимность которого не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают участников протеста. С начала акций, по данным оппозиции, были задержаны свыше 12 000 человек, несколько участников протестов погибли.

Евросоюз ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.