Протесты в Беларуси: Тихановская призвала силовиков до 25 октября стать на сторону народа

"Народный президент" Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям с призывом до 25 октября перейти на сторону народа.
Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки.
По ее словам, ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления, однако поголовной люстрации не будет.
"В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белорусам. До народного ультиматума осталось 5 дней", — заявила Тихановская.
Известно, что 13 октября лидер оппозиции также объявила ультиматум президенту Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить 3 требования: объявить об уходе с поста президента, остановить на улице насилие и освободить политзаключенных.
Ранее в МВД Беларуси пообещали, что силовики будут "гуманно" применять табельное оружие против митингующих, если они будут оказывать активное сопротивление.
Перед этим о готовности применять огнестрельное оружие против мирных протестующих заявляли в милиции Минска.
Как сообщалось, власти Беларуси объявили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск.
Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.
Лукашенко, легитимность которого не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.
Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают участников протеста. С начала акций, по данным оппозиции, были задержаны свыше 12 000 человек, несколько участников протестов погибли.
Евросоюз ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.