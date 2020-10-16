Политика 20 минут назад

Власти Беларуси объявили "народного президента" Тихановскую в международный розыск

В Беларуси ее обвиняют в призывах к свержению конституционного строя и действиях, направленных на вред национальной безопасности

Светлана Тихановская. Фото: Getty Images Светлана Тихановская. Фото: Getty Images
Светлана Тихановская. Фото: Getty Images

Власти Беларуси объявили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передает РИА Новости.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом в российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановской по статье 361 части 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные на вред национальной безопасности).

Также в МВД РФ уточнили, что уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению $15 тысяч для проживания в Литве.

В свою очередь белорусский музыкант и лидер группы "BRUTTO" Сергей Михалок жестко раскритиковал свою соотечественницу после того, как она заявила, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах с Александром Лукашенко.

Читайте также:
МВД Беларуси пригрозило применять боевое оружие против протестующих (ВИДЕО)

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. Власти тогда заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко, оппозиция же считает их официальные результаты не имеющими ничего общего с реальными и считает избранным президентом Светлану Тихановскую — жену видеоблогера Сергея Тихановского, изначально намеревавшегося баллотироваться в президенты, но впоследствии задержанного и помещенного в СИЗО.

Украина, как и Европейский союз, переизбрание Лукашенко не признала.

В начале октября ЕС и США ввели ограничительные меры в отношении ряда белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилию против протестующих.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Кривом Роге шахтеры прекратили подземную забастовку: она длилась 43 суток
В Кривом Роге шахтеры прекратили подземную забастовку: она длилась 43 суток
Предвыборные технологии: появилась онлайн-игра, в которой Верещук спаррингуется с Кличко
Предвыборные технологии: появилась онлайн-игра, в которой Верещук спаррингуется с Кличко
За какую партию голосовать: появился тест под местные выборы
За какую партию голосовать: появился тест под местные выборы
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Для подтверждения коронавируса не обязательно иметь положительный ПЦР-тест — Степанов

  3. Вице-премьер представил нового руководителя "Укроборонпрома"

  4. После расследования журналистов генпрокурор Венедиктова отказалась от госдачи

  5. Сбербанк России отказался от эмиссии акций украинской "дочки" на 4,3 млрд грн

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...