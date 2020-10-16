Власти Беларуси объявили "народного президента" Тихановскую в международный розыск

Власти Беларуси объявили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передает РИА Новости.

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При этом в российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановской по статье 361 части 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные на вред национальной безопасности).

Также в МВД РФ уточнили, что уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению $15 тысяч для проживания в Литве.

В свою очередь белорусский музыкант и лидер группы "BRUTTO" Сергей Михалок жестко раскритиковал свою соотечественницу после того, как она заявила, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах с Александром Лукашенко.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. Власти тогда заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко, оппозиция же считает их официальные результаты не имеющими ничего общего с реальными и считает избранным президентом Светлану Тихановскую — жену видеоблогера Сергея Тихановского, изначально намеревавшегося баллотироваться в президенты, но впоследствии задержанного и помещенного в СИЗО.

Украина, как и Европейский союз, переизбрание Лукашенко не признала.

В начале октября ЕС и США ввели ограничительные меры в отношении ряда белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилию против протестующих.