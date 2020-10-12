МВД Беларуси пригрозило применять боевое оружие против протестующих (ВИДЕО)

Министерство внутренних дел Беларуси заявляет о радикализации протестного движения и намерении применять спецсредства и боевое оружие против протестующих. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич в видеокомментарии, размещенном на YouTube-канале ведомства.

По словам чиновника, в МВД отмечают постепенное затухание протеста как по территориям, так и по массовости акций.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому — акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки — баррикады и горящие покрышки... Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов", — сказал он.

Казакевич подчеркнул, что перечисленные явления не имеют ничего общего с гражданским протестом.

"От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", — заявил он.

Отметим, что по данным самого МВД Беларуси, 11 октября было задержано 713 протестующих. Ведомство зафиксировало в стране 25 акций протеста.

По данным, озвученным накануне прокурором Минска Олегом Лаврухиным, за последние два месяца к административной ответственности за вменяемое им участие в несанкционированных мероприятиях было привлечено почти 3 тыс. граждан.

Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. Власти тогда заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко, оппозиция же считает их официальные результаты не имеющими ничего общего с реальными и считает избранным президентом Светлану Тихановскую — жену видеоблогера Сергея Тихановского, изначально намеревавшегося баллотироваться в президенты, но впоследствии задержанного и помещенного в СИЗО.

Украина, как и Европейский союз, переизбрание Лукашенко не признала. В начале октября ЕС и США ввели ограничительные меры в отношении ряда белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилию против протестующих.