Белорусские "кибер-партизаны" слили данные о силовиках, разгонявших акции протеста

В Беларуси обнародовали информацию о тысячах сотрудников Министерства внутренних дел, которые могут быть причастны к разгону массовых протестов. Данные опубликованы в Telegram-канале Nexta.

Как заявляют администраторы канала, информация о правоохранителях получена благодаря "кибер-партизанам".

Сообщение содержит ссылку на Google-таблицу, в которой указаны данные о якобы сотрудниках МВД Беларуси.

"Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдёт, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем... Никто не останется анонимным даже под балаклавой", — говорится в сообщении Nexta.

Читайте также: В Беларуси открыли уголовное дело против членов Координационного совета оппозиции

В МВД страны уже отреагировали на утечку информации. В комментарии российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС представители правоохранительных органов заявили, что они располагают "средствами и технологиями, которые позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных" в утечке информации.

19 сентября в Минске прошел женский "Блестящий марш". Женщины собрались возле Комаровского рынка, прошли вокруг него и направились шествием в сторону улицы Богдановича, а потом прошли по Сурганова.

Как сообщает "Белсат", около ТЦ "Европа", а потом и возле ТЦ "Айсберг" силовики оттеснили женщин и начали их задерживать. Всего на 23:00, по данным ПЦ "Вясна", задержан 361 человек, преимущественно — женщины.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.

Читайте также: В Беларуси обнаружили мертвым еще одного участника протестов

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули.

Участники акций протеста требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.

Сам Лукашенко настаивает на своей победе и не прекращает пугать развалом Беларуси в случае его отставки. Также он считает, что протестами руководят из-за рубежа и это уже "агрессия против Беларуси".