Политика 30 минут назад

В Беларуси открыли уголовное дело против членов Координационного совета оппозиции

В Генпрокуратуре заявили, что эта структура якобы преследовала цель "нанесения ущерба национальной безопасности Республике Беларусь"

Светлана Тихановская. Фото: Facebook/Александр Семеняка Светлана Тихановская. Фото: Facebook/Александр Семеняка
Светлана Тихановская. Фото: Facebook/Александр Семеняка

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, который оппозиция создала по инициативе оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом сообщает Euroradio со ссылкой на генпрокурора Александра Конюка.

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Дело открыли по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси. Участникам совета грозит до пяти лет заключения. В Генпрокуратуре заявили, что эта структура якобы преследовала цель "нанесения ущерба национальной безопасности Республике Беларусь".

Координационный центр был создан 18 августа. Цель совета — мирная передача власти от пока еще действующего президента Александра Лукашенко к Тихановской, которую оппозиция считает настоящей победительницей выборов.

В Координационный совет вошли более трех десятков человек, в том числе, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий, эксминистр культуры Беларуси Павел Латушко, экономисты, писатели, юристы и другие.

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Члены совета отметили, что они хотят преодолеть кризис в Беларуси и они не ставят своей целью изменение конституционного строя или внешнеполитического курса.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули, однако с 13 августа это прекратилось, власть, очевидно, изменила тактику.

Участники акций протеста требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.

Сам Лукашенко настаивает на своей победе и не прекращает пугать развалом Беларуси в случае его отставки. Также он считает, что протестами руководят из-за рубежа и это уже "агрессия против Беларуси".

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