"Тихановская набрала в 6 раз больше, чем Лукашенко": члены избиркомов Минска о голосовании

Члены избирательных комиссий в Минске на президентских выборах в Беларуси рассказали, как происходили фальсификации на участках и о реальных результатах подсчета голосов, которые потом изменили.

Так, несколько человек дали интервью российскому изданию "Медуза".

Антон, имя которого изменили по его просьбе, рассказывает, что в избирательную комиссию ему предложили войти, поскольку он является активистом в своем учебном заведении.

Мужчина дежурил 3 дня на досрочных выборах. Тогда большого притока людей не видел (приходило около 10-15 человек) за первые полдня.

"Наши цифры за день не совпадали с теми, которые были в протоколах. Например, в один день у нас получилось около 20 человек, а в протоколе было записано более 70", — рассказал Антон.

При этом он добавил, что не знает, как это было устроено, но его друг на другом избирательном участке увидел подпись напротив имени своего отца, который умер 2 года назад.

Указано, что в основной день выборов пришло в 2 раза больше людей, чем за все время досрочных выборов. 70% людей приходили с белыми повязками (символ оппозиционного кандидата Тихановской).

Мужчина рассказал, что сначала комиссия считала бюллетени по досрочным выборам, и там "было слышно, что побеждал Лукашенко". В голосовании по домам, куда члены избиркомов ходили к людям, которые не могли сами прийти на избирательный участок, также преимущественно свой голос отдавали за Лукашенко.

В то же время в день основных выборов, по данным мужчины, все были за Тихановскую. Также Антон рассказал, что многие люди из-за недоверия ставили на бланках дополнительные знаки, что делать нельзя.

"Когда мы подсчитали голоса, на лицах комиссии было видно, что все радуются. Даже без итоговых подсчетов было понятно, что более 60% у Тихановской", — подчеркнул Антон.

А дальше председатель и секретарь начали подводить итоги и объявили, что за Лукашенко — 50% голосов, а у Тихановской — около 20%.

"Члены комиссии начали пересматриваться между собой, типа "что сейчас произошло?". Ведь явно побеждала Тихановская", — рассказывает мужчина.

Другой член избирательной комиссии в Минске Маргарита (ее имя также изменено) рассказала, что дежурила в последние дни досрочного голосования (7-8 августа) и людей приходило немного. За час-два не более 4 избирателей. В основном это были пожилые люди.

В то же время в протоколах за 2 дня в целом завысили явку на 80 человек.

Маргарита рассказала, что в основной день голосования люди приходили активно, с белыми повязками.

Также приходили люди, которые были в списках, но не имели белорусского гражданства, только вид на жительство. Поэтому они не могли голосовать, но в списках были.

На этих участках по результатам досрочного голосования победил Лукашенко. А вот во время голосования в основной день побеждала Тихановская.

"В моей стопке бюллетеней основного дня у Тихановской было в шесть раз больше голосов, чем у Лукашенко. Я говорила со многими людьми, которые считали другие стопки. Было понятно, что Тихановская побеждает", — рассказала женщина.

А дальше председатель избиркома самостоятельно подсчитывал голоса и объявил, что Тихановская проиграла.

"Преподаватели, которые были со мной в избирательной комиссии, быстро подписали протокол. Когда очередь дошла до студентов, каждый минут 5 сидел над ними... Председатель избиркома — декан нашего факультета. Разговор был короткий. Нам объяснили, что если мы не подпишем, то это никакой роли не сыграет", — рассказала Маргарита.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули, однако с 13 августа это прекратилось, власть, очевидно, изменила тактику.

Участники акций протеста требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.

Сам Лукашенко настаивает на своей победе и не прекращает пугать развалом Беларуси в случае его отставки. Также он считает, что протестами руководят из-за рубежа и это уже "агрессия против Беларуси".