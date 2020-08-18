Протесты в Беларуси: официально подтверждена смерть третьего человека (ВИДЕО)

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть еще одного участника антиправительственных протестов — 19-летнего мужчины.

По информации пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, его на проезжей части сбила машина, сообщает "Радио Свобода".

По данным ведомства, трагедия произошла еще 16 августа около 3:20 утра на Партизанском проспекте в Минске. Водитель автомобиля Renault наехал на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, был на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По словам Чемодановой, он "был участником массовых мероприятий, которые происходили в Минске в последние дни".

Представитель белорусского МВД при этом отметила, что другой водитель пытался предупредить пешехода об опасности нахождения на проезжей части, но тот "оставил его слова без внимания, и через некоторое время попал под колеса Renault".

По информации власти Беларуси, таким образом, официально с начала протестов в Беларуси погибли 3 человека.

Известно, что первым стал Александр Тарайковский, который, по версии МВД, планировал бросить взрывной предмет в правоохранителей, но он у него разорвался в руках, в результате чего мужчина скончался.

В то же время очевидцы говорят, что в руках у мужчины ничего не взрывалось. Жена Тарайковского также говорила, что с собой у него ничего не было.

Позже издание "Еврорадио" и Associated Press опубликовали видео момента гибели Тарайковского, опровергающее версию силовиков. На видео можно увидеть, что мужчина идет в сторону силовиков с пустыми руками, а впоследствии со стороны силовиков раздаются выстрелы.

Второй погибший — 25-летний Александр Вихор из Гомеля. Он умер в больнице, куда его привезли 9 августа после задержания во время акций протеста, начавшихся после выборов президента Беларуси.

17 августа Министерство здравоохранения Беларуси говорило о двух погибших во время протестов. Тогда же общественное правозащитное объединение "Зьвяно" обнародовало доклад, где указало: с 7 по 14 августа погибли, по меньшей мере, 5 протестующих, а еще 7 попали в реанимацию.

Волонтеры организации нашли в больницах Минска 120 человек и опросили 30 пострадавших с травмами различной тяжести. В частности, правозащитникам рассказали, что людям со сломанными конечностями, ребрами, ранениями глаз и другими травмами помощь оказали лишь через 6-12 часов после того, как их избили. Некоторых передали врачам лишь тогда, когда они потеряли сознание.

Также в своем сообщении МВД Беларуси не объяснило, почему уведомило о смерти третьего протестующего более чем через 2 дня, а до этого власти говорили, что погибших официально двое.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".