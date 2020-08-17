Забастовки на заводах и освистанный Лукашенко: как прошел новый день протестов в Беларуси

Утром в понедельник, 17 августа, на крупнейших предприятиях Беларуси начались забастовки. Работники заводов требуют отставки действующего президента страны Александра Лукашенко, чью очередную победу на выборах уже объявила белорусская Центральная избирательная комиссия.

Акции протеста в Беларуси начались еще в день голосования, 9 августа и длятся уже девятый день. Накануне, 16 августа, в стране прошли беспрецедентно массовые митинги белорусов. Выступающих за смену власти в стране и требующих честного проведения выборов.

Delo.ua рассказывает о главных событиях очередного дня протестов и забастовок.

Оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, записала очередное видеообращение. Оппозиционный кандидат заявила, что что готова взять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера, чтобы стабилизировать обстановку в стране, освободить политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Они, по ее словам, будут "реальными, честными и прозрачными", и их воспримет мировое сообщество.

С утра 17 августа сотрудники ряда крупнейших белорусских предприятий и заводов объявили забастовку. Среди них — сотрудники Минского тракторного завода (МТЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и других.

По информации белорусских СМИ, прекратили работу все шахты предприятия "Беларуськалий" и были остановлены печи Белорусского металлургического завода (БМЗ).

При этом, утром в понедельник пообщаться с сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) прилетел Лукашенко. Впрочем, его речь сопровождалась перепалками с собравшимися рабочими и криками "Уходи!".

Более того, в ответ на требование рабочих завода провести справедливые выборы, Лукашенко заявил: "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Впрочем, позднее он заявил, что перевыборы можно будет провести после принятия на референдуме новой Конституции страны.

Под зданием завода также прошел митинг. Фото: Facebook Виктора Бабарико

Забастовку поддержали также сотрудники государственной Белтелерадиокомпании. Они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. К протестам присоединились также сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ.

Ближе к вечеру медики провели акцию протеста под зданием Министерства здравоохранения. Они требовали пустить их в изоляторы, чтобы осмотреть задержанных людей.

Медики на акции под зданием Минздрава. Фото: TYT.by

К собравшимся вышел министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. По его словам, в больницах сейчас находятся 158 участников акций протеста, все — в стабильном состоянии. Кроме того, он также подтвердил гибель двоих человек за все дни митингов.

В пресс-службе МВД Беларуси заявили, что по состоянию на 14:00 17 августа в изоляторах остаются 122 человека. Всего, по данным ведомства, в ходе акций протеста было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МДВ эту информацию опровергают.

Украина впервые в истории двусторонних отношений с Беларусью вызвала своего посла Игоря Кизима для консультаций в Киев, сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Это решение связано с решением официального Минска передать задержанных бойцов ЧВК "Вагнера" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.

"Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси, — сказал Кулеба, — Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и для региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности, куда входят 6 стран, в том числе Россия и Беларусь — Delo.ua) к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", — добавил он.

Лидеры пяти партий Европарламента призвали провести повторные президентские выборы в Беларуси и назвали Лукашенко персоной нон грата в ЕС.

"Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании провести новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей", — говорится в их совместном заявлении.

Под заявлением подписались лидеры Европейской народной партии (ЕНП), Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной проевропейской группы "Обновляя Европу", "Зеленых" — Европейского свободного альянса, а также группы "Европейские консерваторы и реформисты".

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Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Однако в тот же день люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста. Митинги в стране продолжались всю неделю: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек. По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МДВ эту информацию опровергают. Более того, в ходе акций протеста погибли по меньше мере два человека. Информацию о третьей жертве — мужчине, который попал под автозак в ночь на 10 августа, — в МВД не подтверждают.

Неделя протестов в Беларуси завершилась беспрецедентно массовыми митингами, которые прошли в Минске и многих других городах страны. В то же время, в столице состоялась и акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.