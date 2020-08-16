Украина инициировала в ПАСЕ "Белорусскую декларацию", осуждающую насилие к протестующим

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) инициировала рассмотрение "Белорусской декларации", заручившись поддержкой Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава делегации, народный депутат от партии Слуга народа Елизавета Ясько.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По ее словам, Декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ.

"Это народные депутаты Украины Марина Бардина, Лариса Билозир, Леся Василенко Сергей Власенко, Алексей Гончаренко, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Юрий Камельчук, Александр Ковальчук, Евгения Кравчук, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Юлия Овчинникова, Сергей Соболев и я. Также Декларацию подписали иностранные друзья Украины, страдающих за свободу и демократию в Беларуси. Это главы делегаций Эстонии — Мария Юферева-Скуратовский, Латвии — Инесе Либин-Эгнер, Литвы — Альгирдас Буткевичюс и Великобритании — Роджер Гейл", — написала Ясько.

В документе страны резко осуждают применение силы к участникам мирных протестов в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах.

Читайте также: Лукашенко готов привлечь Россию к урегулированию ситуации в Беларуси

В тексте декларации авторы представили свою позицию в ПАСЕ тезисно:

– заявляем, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосование 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления беларуского народа;

– осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах;

– призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний;

– настаиваем на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса;

– приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний;

– выражаем готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров;

– предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста.

Читайте также: "Не высовывайтесь на улицы!" — Лукашенко об акциях протеста в Беларуси

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено.

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако в официальных источниках эту информацию опровергают.

Сегодня, 16 августа, у стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей состоялся многотысячный митинг против Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Аналогичные митинги против режима Лукашенко проходят не только в Минске, но и по всей стране.