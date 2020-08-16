В Беларуси проходят акции протеста против режима Лукашенко (ФОТО)

Сегодня, 16 августа, у стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей состоялся многотысячный митинг против Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

По информации TUT.by, участники скандировали: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!".

Как сообщает "Радио Свобода", со сцены митингующие озвучили требования к властям:

– отставка Александра Лукашенко;

– освобождение всех политзаключенных;

– отставка и арест руководства МВД из-за насилия на мирных митингах,

– отставка и арест членов ЦИК во главе с Лидией Ермошиной;

– создать совет народного доверия, в который войдут органы государственной власти;

– гарантировать свободу мирных собраний в любой точке Гродно;

– оправдать осужденных за участие в мирных митингах;

– вернуть уплаченные штрафы.

После окончания митинга демонстранты пошли маршем по центру столицы Беларуси.

Аналогичные митинги против режима Лукашенко проходят не только в Минске, но и по всей стране.

В частности, в Дрогичине, Волковыске, Пружанах, Белоозёрске, Смолевичах, Сморгони, Могилёве, Клецке, Мозыре, Костюковичах, Жлобине, Бресте, Барановичах, Бобруйске.

Как информируют в Telegram-канале NEXTA, в Гродно в Мозыре к зданию райисполкома возложили венок режиму Лукашенко, а в Пинске растянули флаг Беларуси в 109 метров.

Напомним, 16 августа, в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко.

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В то же время, как сообщает Tut.By, на это мероприятие людей свозили со всей Беларуси. По информации издания, кто-то из жителей страны едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия увольнением и лишением места в общежитии.

Кроме этого, из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга.