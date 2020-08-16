В Беларуси проходят акции протеста против режима Лукашенко (ФОТО)

Сегодня, 16 августа, у стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей состоялся многотысячный митинг против Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.
По информации TUT.by, участники скандировали: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!".
Как сообщает "Радио Свобода", со сцены митингующие озвучили требования к властям:
– отставка Александра Лукашенко;
– освобождение всех политзаключенных;
– отставка и арест руководства МВД из-за насилия на мирных митингах,
– отставка и арест членов ЦИК во главе с Лидией Ермошиной;
– создать совет народного доверия, в который войдут органы государственной власти;
– гарантировать свободу мирных собраний в любой точке Гродно;
– оправдать осужденных за участие в мирных митингах;
– вернуть уплаченные штрафы.
После окончания митинга демонстранты пошли маршем по центру столицы Беларуси.
Аналогичные митинги против режима Лукашенко проходят не только в Минске, но и по всей стране.
В частности, в Дрогичине, Волковыске, Пружанах, Белоозёрске, Смолевичах, Сморгони, Могилёве, Клецке, Мозыре, Костюковичах, Жлобине, Бресте, Барановичах, Бобруйске.
Как информируют в Telegram-канале NEXTA, в Гродно в Мозыре к зданию райисполкома возложили венок режиму Лукашенко, а в Пинске растянули флаг Беларуси в 109 метров.
Напомним, 16 августа, в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко.
В то же время, как сообщает Tut.By, на это мероприятие людей свозили со всей Беларуси. По информации издания, кто-то из жителей страны едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия увольнением и лишением места в общежитии.
Кроме этого, из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга.