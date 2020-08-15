У Лукашенко допускают возможность его побега в Россию — СМИ

Хотя президент Беларуси Александр Лукашенко публично утверждает, что не планирует уезжать из страны, окружение рассматривает возможность его побега в Россию и уже говорило об этом с Кремлем.

Об этом со ссылкой на двух людей в Москве, которые знакомы с ходом переговоров, сообщает Bloomberg.

Указано, что к такому плану Лукашенко готовят в случае, если он потеряет власть.

Издание также отмечает, что Минск уже пошел на уступки и 14 августа освободил 32 российских наемника частной военной компании "Вагнера", которых обвиняли в организации беспорядков в стране.

То, что Лукашенко готов идти на уступки перед Кремлем, следует, в частности, из его разговора с главой РФ Владимиром Путиным, который состоялся в субботу, 15 августа.

В нем президенты выразили свою уверенность, что проблемы в Беларуси скоро решатся.

"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, которые хотят навредить взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках союзного государства", — говорится в сообщении по итогам телефонных переговоров президентов.

Известно, что в разговоре Путин также поблагодарил Лукашенко за освобождение "вагнеровцев".

В телевизионном обращении перед телефонным звонком Лукашенко назвал протесты "иностранной интервенцией", которая может угрожать и России.

"Защита Беларуси сегодня — это не менее, чем защита всего нашего пространства, союзного государства. Это пример для других. Если белорусы не выдержат, эта волна (протестов) пойдет туда дальше. Поэтому за нас так вцепились", — считает Лукашенко.

В то же время перед выборами отношения между президентами Беларуси и России охладели, а Лукашенко обвинял Москву во внешнем вмешательстве.

А еще накануне главред пропагандистского информационного агентства "Россия сегодня" и руководитель телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян намекнула, что России нужно ввести своих военных в Беларусь, где люди несколько дней подряд протестуют против авторитарного президента Александра Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет на должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1%.

Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в разных городах Беларуси. Силовики поначалу жестоко подавляли эти акции, применяя водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Однако 13 августа протесты прошли мирно, власть изменила тактику и прекратила жестоко подавлять акции. Также бастовать начали работники большого количества местных предприятий.

В целом власти задержали примерно 7000 человек в Беларуси. В ночь с 13 на 14 августа людей начали массово выпускать.

14 августа на государственных предприятиях Беларуси сотрудники продолжили выходить на забастовки, акции протеста не прекращаются. Люди требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.

Сама Тихановская 11 августа выехала из страны в Литву. Также в сети появилось видео, где она призывает людей не протестовать. В ее штабе заявили, что обращение она записала под давлением белорусских силовиков. Муж Тихановской Сергей находится под арестом.