К забастовкам в Беларуси присоединилось метро Минска: Лукашенко пугает последствиями

В Беларуси Минский метрополитен вышел на забастовку.

Уже несколько десятков крупнейших предприятий страны бастуют и требуют прекратить насильство со стороны правоохранителей, сообщает NЕХТА.

Указано, что бастуют от сотрудников дэпо до инженерных служб предприятия.

Как отмечается, забастовки охватили всю Беларусь. В частности, Барановичский станкостроительный завод "АТЛАНТ", Минский завод колесных тягачей, белорусский производитель оптической, оптико-механической и оптико-электронной аппаратуры БелОМО, Минский завод колесных тягачей, МАЗ, Минский моторный завод, Жабинковский сахарный завод остановили свою работу.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что забастовки в стране могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. По его словам, так государство никогда не раскрутит свое производство.

На совещании по работе стройотрасли 14 августа он подчеркнул, что трудовые коллективы — это основа страны.

"Если они забастуют на 2 дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", — сказал Лукашенко.

По его словам, экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией.

"И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте", — добавил он.

Напомним, общенациональная забастовка в Беларуси началась 11 августа, после двух дней масштабных протестов в стране. Забастовки проходят на крупнейших предприятиях страны, работники требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента.