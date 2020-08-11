Беларусь охватила волна забастовок: список предприятий

В Беларуси, после волны протестов против результатов президентских выборов, началась волна забастовок на предприятиях.

Об этом сообщает ряд местных СМИ и телеграм-каналов.

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Так, в телеграм-канале NEXTA Live сообщается, что Минский маргариновый завод массово уходит с работы. Кроме того, полностью остановил свою работу Жабинковский сахарный завод — рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований. В списке бастующих оказался и Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова. Простые прохожие пришли к заводу поддержать бастующих. При этом отмечается, что к людям вышел директор завода и напомнил о зарплате.

"Немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию. Прекратить провокации для оправдания действий силовиков. Выпустить людей, задержанных во время прошедших мирных демонстраций. Включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов", — говорится в обращении сотрудников МЭЗ.

Также планируют присоединиться к акции протеста и часть сотрудников проектного РУП "Белэнергосетьпроект".

Присоединились к забастовке некоторые сотрудники завода полупроводниковых приборов ОАО "Интеграл", филиал ОАО "Гродно Азот" и ОАО "СветлогорскХимволокно", а также шахтеры из Солигорска. Так, в частности, рабочие предприятия "Гродно Азот" выразили свое недоверие ЦИК к результатам выборов. При этом сайт "Хартыя 97%" отмечает, что рабочие белорусского автомобильного завода в Жодино начали обсуждения формата забастовки. Началась забастовка, по данным Nexta, и в Институте химии новых материалов НАН Беларуси.

Протесты коснулись и Белорусского металлургического завода. Речь идет, как минимум, о трубопрокатном и канатном цехах, которые прекратили работу. Представители предприятия направили обращение к Федерации профсоюзов Беларуси. В нем сотрудники просят оказать оказать содействие в направлении к ним работников прокуратуры "для осуществления правовой оценки действий председателей некоторых избирательных комиссий по городу Жлобин".

"Мы призываем остановить несправедливость, остановить преследование граждан и остановить физическое применение силы, ведь страдают невинные люди, которые оказываются заложниками ситуации или просто прохожие. Мы за честные выборы, мы за честный подсчет голосов", — отмечается в сообщении.

Присоединились к забастовке и сотрудники "Минсктранс" — водители 4-го троллейбусного парка отказались выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса.

Кроме того, в телеграм-канале "Экономика Беларуси" появилось обращение к предпринимателям с предложением прекратить или ограничить работу.

"Деловая активность в условиях массовых репрессий невозможна! Как известно уже несколько недель идет по нарастающей эскалация насилия со стороны спецслужб. Если первоначально под удар попали общественные активисты, то со временем репрессии стали применяться без разбора. Продолжение деловой активности в такой ситуации — практически невозможно. Это ставит под угрозу безопасность: сотрудников, клиентов — владельцев бизнеса. Потому, в целях обеспечения безопасности, мы призываем: прекратить или ограничить работу; минимизировать количество персонала на рабочих местах. Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов", — сказано в заявлении.

Напомним, что согласно официальным предварительным результатам президентских выборов в Беларуси, действующий президент страны Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 9,90%.

В то же время, в белорусских Telegram-каналах появляются фото протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно результатам, указанным в них, лидером голосования на этих избирательных участках является Тихановская.

Тем временем жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, собираются на акции протеста в центрах городов. Активисты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.