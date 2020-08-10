Происшествия 1 час назад

Протесты в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление

Свою позицию глава государства озвучил во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в его стране, вызванных оглашением результатов государственных экзитполов на президентских выборах.

Он заявил, что политика должна быть одна — люди, сообщает "БелТА".

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Указано, что свою позицию глава государства озвучил во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

Как пишет SB.BY, там Лукашенко собрался ознакомиться с реализацией проекта организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Ранее в сети появилась информация, что президент Беларуси исчез из Минска. Оказалось, что он отправился с рабочей поездкой на указанное предприятие в Пуховичский район Минской области.

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Как сообщалось, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,23% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская — всего 9,9%.

Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты голосования.

Напомним, после окончания голосования на выборах президента и объявления о том, что по предварительным итогам победил Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты, которые сопровождаются столкновениями митингующих с силовиками, драками и задержаниями.

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