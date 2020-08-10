Белорусские Telegram-каналы публикуют протоколы: Тихановская уверенно побеждает Лукашенко

Согласно официальным предварительным результатам президентских выборов в Беларуси, действующий президент страны Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 9,90%. В то же время, в белорусских Telegram-каналах появляются фото протоколов участковых избирательных комиссии. Согласно результатам, указанным в них, лидером голосования на этих избирательных участках является Тихановская.

В частности, в канале "Наша Ніва" опубликованы копии протоколов с избирательных участков 8 и 35 в городе Смолевичи. По данным каждого из них, в голосовании лидирует Тихановская: на 8 участке за нее проголосовали 40,6% избирателей, а за Лукашенко — 22,4%; на 35 — 51,2% и 25,2% соответственно.

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Аналогичная ситуация с данными в протоколе избирательного участка 14 в Витебске: Тихановскую поддержали 53% избирателей, Лукашенко — 34%. Голоса на 7 участке в Бресте разделились так: за Тихановскую — 55%, за Лукашенко — 31%, а на 17 избирательном участке — 59,5% и 25,7% соответственно. Оппозиционного кандидата поддержали 55% избирателе на участке 26 в городе Жлобин.

О большом отрыве Тихановской свидетельствуют данные протокола по 70 избирательному участку в Минске: ее поддержали 79,1% избирателей, а Лукашенко — 10,1%.

Фото: Telegram-канал "Наша Ніва"

Данные из других протоколов, фото которых поступают в распоряжение авторов Telegram-канала, аналогичные: на этих избирательных участках Тихановская обходит Лукашенко. На некоторых участках оппозиционный кандидат получила вдвое больше голосов, чем действующий президент Беларуси.

Ранее кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту в стране.

Напомним, что в ночь после завершения голосования в 33-х городах Беларуси прошли акции протеста сторонников оппозиции, митингующих разгоняли правоохранители и силовики. По данным МВД Беларуси, задержаны были порядка 3 000 человек, более тысячи из них — в Минске. По официальным данным, в результате столкновений погибших нет, пострадали порядка 50 участников акций протеста и 39 сотрудников правоохранительных органов. Однако, по данным правозащитников, во время акции протеста погиб один человек — мужчина попал под автозак.