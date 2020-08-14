Политика 40 минут назад

ЦИК Беларуси объявил официальные результаты выборов: победил Лукашенко

Александр Лукашенко якобы набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%

Александр Лукашенко. Фото: Википедия Александр Лукашенко. Фото: Википедия
Александр Лукашенко. Фото: Википедия

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента.

Ожидаемо победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко, сообщает "Новое время".

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В частности, согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

По данным ЦИК, на выборах президента Беларуси проголосовали 5 млн 818 тысяч 956 человек, в том числе 2 млн 806 тысяч 640 — досрочно.

Согласно официальным итогам выборов, голоса распределились следующим образом:

Александр Лукашенко — 80,1% (4 661 075 человек);

Светлана Тихановская — 10,1% (588 622 человека);

Анна Канопацкая — 1,67% (97 489 человек);

Андрей Дмитриев — 1,2% (70 671 человек);

Сергей Черечень — 1,14% (66 613 человек);

против всех: 4,59% (267 360 человек).

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С первого дня голосования белорусский режим обвиняли в чудовищных фальсификациях. Президент Литвы Гитанас Науседа отказался назвать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили за введение санкций из-за массовых репрессий против белорусских мирных демонстрантов.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

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Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Лукашенко.

Акции протеста сопровождаются кровавыми нападениями со стороны силовиков. Бойцы ОМОН применяют против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате были задержаны около 7000 человек. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказаниям.

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