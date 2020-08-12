Протесты в Беларуси: после задержания в больнице скончался 25-летний парень — СМИ

Акции протестов в Беларуси продолжаются четвертый день. Их участники, которые выступают против предварительно объявленной победы действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, наиболее активны по вечерам. Тем не менее, и днем 12 августа в Минске и в других городах протестующие выстраивались в так называемые "цепи солидарности" вдоль дорог. В течение всего дня местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о том, что силовики проверяют и точечно задерживают людей на улицах. Кроме того, весь день множество людней находилось под изолятором временного содержания на улице Окрестина в Минске — люди искали родных, которые не появлялись дома с 9 по 12 августа.

Напомним, что главные требования участников акций протеста — провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.

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20.28 В белорусских Telegram-каналах появилась информация о том, что возле гостиницы "Юбилейная" в Минске трижды выстрелили сотрудника ГАИ. На месте происшествия работают врачи. Однако, по мнению авторов нескольких каналов, произошедшее может быть провокацией.

Позднее журналист "Нашей Нівы" Артем Горбацевич со ссылкой на спикера МВД Беларуси Ольгу Чемоданову сообщил, что сотрудника ГАИ сбил автомобиль.

20.18 В Минске задержали сотрудников благотворительного фонда "Восток SOS" — украинских граждан Константина Реуцкого и Евгения Васильева, сообщает "Громадське". Где они находятся — неизвестно. К поискам подключилось посольство Украины в Беларуси.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

20.10 После задержания в больнице умер 25-летний житель Гомеля Александр Вихор, сообщает белорусская "Радыё Свабода". По словам его матери, в воскресенье, 9 августа, он не принимал участие в акции протеста, а ехал к своей девушке, но был задержан. Женщина сообщила, что не могла найти своего сына несколько дней, а потом ей сообщили, что он умер.

Официальных комментариев МВД Беларуси пока нет.

20.06 К акции протеста в Минске присоединились автомобилисты. Движение на некоторых улицах города остановилось.

19.46 Вечером 12 августа в столице Беларуси Минске снова закрыты 7 станций метро. Ранее в социальных сетях участников акций протеста призывали перекрывать улицы в городах.

Инфографика: Telegram/@SPUTNIKBY

Отметим, что эпицентром акций белорусов, которые не согласны с объявленными предварительными результатами выборов, стал Минск. Разгон митингов по всей стране сопровождался стычками с полицией и силовиками, которые применяют против митингующих дубинки, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако, в официальных источниках эту информацию опровергают.

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Напомним, что в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси сообщили, что согласно предварительным итогам голосования 9 августа, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Кандидат Анна Канопацкая набрала 1,68% голосов, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Позднее Светлана Тихановская заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения". Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту в стране. Тем не менее, 11 августа, стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Другой кандидат в президенты Беларуси Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановская была вывезена из Беларуси белорусскими властями. По словам политика, у Светланы не было выбора, власти вывезли ее из страны.