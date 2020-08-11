Главы МИД 8 европейских стран не считают выборы в Беларуси справедливыми и свободными

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции назвали прошедшие выборы президента в Беларуси несправедливыми.

Об этом со ссылкой на их заявление сообщает "Европейская правда".

"Президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным демократическим стандартам и верховенству права. Также они не были свободными и справедливыми", — говорится в заявлении.

Кроме того, дипломаты заявили о серьезной обеспокоенности по поводу насилия в отношении демонстрантов, вышедших на улицы в ответ на сообщения о фальсификации выборов. Они призвали белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека.

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"Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия", — говорится в тексте заявления министров.

Напомним, что протестующих в Минске (Беларусь) снова призвали выходить на протесты — начало очередной акции запланировано на 19:00 вторника, 11 августа.

"Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооружённые силы карателей абсолютно реально. А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных демонстрантов, оказалась максимально успешной. Отныне наша тактика максимально проста", — отмечается в сообщении.

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Организаторы протестов предлагают всем участникам децентрализироваться, поскольку силовики будут готовы встречать демонстрантов в каких-то конкретных точках, особенно на проспекте Независимости в Минске. Всем несогласным с результатом президентских выборов предлагают встречаться с соседями и собирайтесь в небольшие группы до 20 человек.