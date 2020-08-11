Политика и экономика 1 час назад

В Беларуси задержанных уложили прямо на асфальт во дворе отделения милиции (ВИДЕО)

Сообщается, что ролик снят рядом с Октябрьским РУВД города Минска.

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

В Беларуси силовики уложили задержанных протестующих прямо на землю во дворе отдела милиции.

Видео опубликовало у себя в телеграм-канале издание NEXTA.

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В коротком ролике видно, как захваченные лежат на земле под охраной милиции. Сообщается, что ролик снят рядом с Октябрьским РУВД города Минска. Женщины, которые снимают видео, отмечают, что людей очень много, их "бьют и издеваются", обращаются "как со свиньями".

На эти кадры отреагировал корреспондент Independent Оливер Кэрролл. У себя на странице в Twitter он написал: "Это шокирующее видео, на котором показаны десятки арестованных лицом вниз в стиле концлагеря. Как сообщается, оно снято в полицейском участке в центре Минска. Лукашенко играет с огнем".

Напомним, что оппозиционные телеграм-каналы Беларуси активно призывают людей участвовать в общенациональной забастовке и не выходить с 11 августа на работу. К забастовке присоединились работники Минского электротехнического завода имени Козлова.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют по мирным людям в спину и ногами избивают женщин", — говорится в сообщении.

Оппозиционеры рассчитывают общенациональной забастовкой добиться признания Светланы Тихановской новым президентом Беларуси, освобождения всех политзаключенных и проведения новых честных выборов.

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Кроме того, в белорусских Telegram-каналах появляются фото протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно результатам, указанным в них, лидером голосования на этих избирательных участках является Тихановская.

Тем временем жители Беларуси, которые не согласны с предварительно оглашенной победой действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах, собираются на акции протеста в центрах городов. Активисты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных.

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