В Беларуси задержанных уложили прямо на асфальт во дворе отделения милиции (ВИДЕО)

В Беларуси силовики уложили задержанных протестующих прямо на землю во дворе отдела милиции.

Видео опубликовало у себя в телеграм-канале издание NEXTA.

В коротком ролике видно, как захваченные лежат на земле под охраной милиции. Сообщается, что ролик снят рядом с Октябрьским РУВД города Минска. Женщины, которые снимают видео, отмечают, что людей очень много, их "бьют и издеваются", обращаются "как со свиньями".

На эти кадры отреагировал корреспондент Independent Оливер Кэрролл. У себя на странице в Twitter он написал: "Это шокирующее видео, на котором показаны десятки арестованных лицом вниз в стиле концлагеря. Как сообщается, оно снято в полицейском участке в центре Минска. Лукашенко играет с огнем".

This shocking video — showing dozens of arrested face down in concentration camp style — is reportedly of a police station in central Minsk. Lukashenko is playing with fire. Video: NEXTA pic.twitter.com/QZbVBRD51a