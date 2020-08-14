"Не высовывайтесь на улицы!" — Лукашенко об акциях протеста в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал жителей страны "не высовываться сейчас на улицы". По его словам, против Беларуси начата агрессия, а организаторами акция протеста, которые длятся уже 6 дней, являются "люди из заграницы".

Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности Республики Беларусь, передает БЕЛТА.

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"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", — заявил он.

В частности, Лукашенко заявил, что организаторы акций протеста — "люди из заграницы". "В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети", — утверждает он.

По словам Лукашенко, жителям государства надо "остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда". В то же время, он призвал силовиков ограничить использование силы против участников акций протеста.

"Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", — заявил Лукашенко.

Напомним, что акции протеста в Беларуси начались еще в день президентских выборов 9 августа, после того, как Центризбирком объявил предварительную победу на них действующего президента страны Александра Лукашенко. В первые дни протестующих жестко разгоняла полиция и ОМОН — против собравшихся людей применяли дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями. Тысячи людей, в том числе иностранные граждане и журналисты, были жестоко задержаны. За дни протестов погибли три человека, однако МВД Беларуси подтвердил смерть только двоих.

Позднее к людям, которые выходили на улицы городов, присоединились работники десятков заводов. В то же время, если в первые дни протестов митингующих жестко разгоняли или задерживали силовики, 14 августа, как и накануне, акции прошли по большому счету мирно. Более того, из следственных изоляторов освободили часть задержанных в ходе акций протеста. Всего, по данным МВД Беларуси, за все дни протестов были задержаны порядка 7 тысяч человек. Накануне, 13 августа, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков заявил, что всех задержанных отпустят до 6 утра. Днем 14 августа в ведомстве отчитались, что из изоляторов отпустили 2 тысячи человек, и что процесс их освобождения продолжается. Вышедшие из СИЗО люди рассказывают о жестких избиениях и издевательствах со стороны силовиков. Впрочем, в ведомстве это отрицают.

Отметим, что главные требования протестующих в Беларуси — провести президентские выборы без участия в них Лукашенко и освободить всех политзаключенных, позднее к списку добавилось еще и требование освободиться всех задержанных участников акций протеста.