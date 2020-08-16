В Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко (ВИДЕО)

Сегодня, 16 августа, в Минске проходит митинг в поддержку действующего Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В ходе митинга перед присутствующими выступил сам Лукашенко.

В то же время, как сообщает Tut.By на это мероприятие людей свозили со всей Беларуси. По информации издания, кто-то из жителей страны едет добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия увольнением и лишением места в общежитии.

Кроме этого, из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга.

В Telegram-канале Nexta вчера разместили пример списков, как из Витебской области сгоняли людей на сегодняшний митинг.

Сообщения о принудительном участии людей в митинге массово появляются в социальных сетях.

"Директора школ зовут учителей, заставляя завтра выходить на честный митинг. Хочу посмотреть, кто выйдет. Минутка истины", — написала жительница Минска.

В соцсетях беларусы также размещают фото и видео колонн автобусов, едущих в столицу. Люди утверждают, что это свозят людей на акцию в поддержку Лукашенко.

В частности, уже известно, что принуждают ехать на мероприятие за Лукашенко работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, Витебскоблгаза, Добрушского фарфорового завода, БелЖД и многих других предприятий.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

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По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено.

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако, в официальных источниках эту информацию опровергают.