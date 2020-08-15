В МИД возмутились словам Лукашенко о якобы участии украинцев в организации протестов

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко об участии украинцев "в организации мирных протестов" в связи с результатами президентских выборов.

Этому нет доказательств, сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

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Ранее Лукашенко заявил, что в Беларусь для агрессии приехали граждане из Польши, Голландии, Украины и России.

"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", — отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили о том, что доказательства участия в боевых действиях на востоке страны задержанных участников частной военной компании "Вагнера" были изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск.

В министерстве также подчеркнули, что "вагнеровцы" по благословению белорусских властей возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств".

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Акции протеста сопровождаются кровавыми нападениями со стороны силовиков. Бойцы ОМОН применяют против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате были задержаны около 7000 человек. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказаниям.