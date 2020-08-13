Общество 30 минут назад

"Белорусы имеют право свергнуть Лукашенко": что говорят украинцы о протестах в Беларуси

Редакция Delo.ua узнала мнение украинцев о массовых протестах белорусах, выступающих за перевыборы президента

"Белорусы имеют право свергнуть Лукашенко": что говорят украинцы о протестах в Беларуси "Белорусы имеют право свергнуть Лукашенко": что говорят украинцы о протестах в Беларуси

Украинцы считают, что происходящее сегодня в Беларуси должно закончиться свержением президента страны Александра Лукашенко. Такое мнение высказали опрошенные Delo.ua жители Киева. 

"Людям надоела власть, которая не меняется и не слушает молодежь... Белорусы имеют право свергнуть Лукашенко, потому что он не дает другим кандидатам составить конкуренцию", — заявляют киевляне. 

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Несмотря на то что украинцы надеются на победу демократии в соседней стране, они побаиваются, что диктатура возьмет свое и митингующие в итоге потерпят поражение.

"В такой форме (силовыми разгонами — Delo.ua) власть не имеет права подавлять протесты. Но это, к сожалению, в стиле Беларуси", — отмечают украинцы. 

Пережившие шесть лет назад революцию украинцы также желают белорусам терпения, мира, демократии и советуют не ожидать быстрых результатов. 

"Желаю, чтобы революция закончилась наименьшими потерями", — пожелала киевлянка Марина. 

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Как известно, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста. 

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако, в официальных источниках эту информацию опровергают.

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