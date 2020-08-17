Политика 30 минут назад

Тихановская записала новое обращение к народу Беларуси (ВИДЕО)

Тихановская планирует подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов

Светлана Тихановская. Фото: Facebook Светлана Тихановская. Фото: Facebook
Светлана Тихановская. Фото: Facebook

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение к народу Беларуси, в котором заявила, что готова взять на себя ответственность и стать национальным лидером.

Обращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, Беларусь находится в очень сложном периоде своей истории, когда нужно сделать выбор, потому что этого, по ее словам, требует время.

"Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я совершенно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова взять на себя ответственность и выступить в этот период как национальный лидер", — отметила она.

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Тихановская отметила, что не хотела быть политиком, но "судьба распорядилась так", что она оказалась на передовой противостояния "с произволом и несправедливостью".

Кроме этого, политик планирует подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, которые, по ее словам, будут "реальными, честными и прозрачными", и их воспримет мировое сообщество.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста. 

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

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В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики.

Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. 

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако в официальных источниках эту информацию опровергают.

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