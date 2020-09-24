Политика 40 минут назад

Украина не признала инаугурацию Лукашенко легитимной — МИД

Украина не признает инаугурацию и полномочия Лукашенко как президента Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Руководство Украины не считает легитимной "инаугурацию" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом в своем официальном твиттер-аккаунте написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", — отметил Кулеба.

По словам главы МИДа, он не считает такую ​​позицию Украины вмешательством во внутренние дела соседнего государства.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ", — подчеркнул Кулеба.

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Напомним, что 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Однако его инаугурация прошла тайно — без официального анонса, телетрансляции и международных гостей. О том, что она действительно состоялась, стало известно от государственных белорусских СМИ.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста. 

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек.

Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти. Верховная Рада Украины, в свою очередь,  поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.

 

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