Без анонса и трансляции: в Беларуси состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Однако его инаугурация прошла тайно — без официального анонса и телетрансляции. О том, что она действительно состоялась, стало известно от государственных белорусских СМИ.

Тайная церемония состоялась в официальной президентской резиденции — Дворце Независимости в Минске. С утра 23 сентября прилегающие к нему улицы были перекрыты, а вокруг здания находилась спецтехника и множество силовиков. Однако узнать о том, что происходило внутри, стало возможным только после сообщения государственного белорусского новостного агентства БЕЛТА. Оказалось, что во Дворце действительно состоялась инаугурация Лукашенко.

"В соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", — говорится в сообщении.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь."

Александр Лукашенко во время тайной инаугурации. Фото: БЕЛТА

В агентстве также отметили, что на церемонии присутствовали несколько сотен гостей. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Отметим, что на тайной церемонии не было представителей других государств. Кроме того, она не транслировалась по республиканскому телевидению, несмотря на то, что этого требует белорусское законодательство.

После того как стало известно об инаугурации Лукашенко, член президиума Координационного совета, созданного для передачи власти в Беларуси, Павел Латушко призвал жителей страны начать бессрочную акцию неповиновения.

"Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!" — заявил он.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста.

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек. Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти. Верховная Рада Украины, в свою очередь, поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.