Общество 10 минут назад

Стычки с ОМОНом и слезоточивый газ: в Беларуси снова разгоняют митинги оппозиции (ВИДЕО)

МВД Беларуси сообщает о 430 задержанных во время акций протеста в республике

Фото: TUT.by Фото: TUT.by
Фото: TUT.by

20 сентября в разных городах Беларуси прошли очередные акции протеста оппозиционных сил, несогласных с результатами президентских выборов.

Так, в Минске в марше оппозиции приняли участие около 50 тысяч протестующих. Как сообщает "Интерфакс-Украина", группа участников марша направились в сторону резиденции Александра Лукашенко.

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Несколько сотен протестующих двигались от стелы "Минск Город-герой" в сторону Дворца независимости.

Тем временем в Бресте, где также проходят акции протеста, применили против митингующих слезоточивый газ. ОМОНовцы подошли к колонне протестующих на пересечении улиц Советской и Гоголя и пустили газ из баллончика, передает "РБК-Украина".

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"Люди стояли в сцепке и кричали, что распылили баллончик. Потом я почувствовала, что попало и на меня", — рассказала одна из участниц митинга.

МВД Беларуси сообщает о 430 задержанных во время акций протеста в республике, которые прошли в субботу, большая часть задержаний пришлась на Минск.

"Всего по стране задержаны 430 человек (Минск — 415). 385 из них отпущены", — сообщает министерство.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

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Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули.

Участники акций протеста требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.

Сам Лукашенко настаивает на своей победе и не прекращает пугать развалом Беларуси в случае его отставки. Также он считает, что протестами руководят из-за рубежа и это уже "агрессия против Беларуси".

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