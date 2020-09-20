Стычки с ОМОНом и слезоточивый газ: в Беларуси снова разгоняют митинги оппозиции (ВИДЕО)

20 сентября в разных городах Беларуси прошли очередные акции протеста оппозиционных сил, несогласных с результатами президентских выборов.

Так, в Минске в марше оппозиции приняли участие около 50 тысяч протестующих. Как сообщает "Интерфакс-Украина", группа участников марша направились в сторону резиденции Александра Лукашенко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Марш справедливости", вид сверху. Протестующие собрались у стелы и идут к резиденции Лукашенко, многие улицы в центре перекрыты силовиками. Вот как выглядит Минск сегодня https://t.co/KtEHOf7zDN pic.twitter.com/GfbYZEsjc5 — DW на русском (@dw_russian) September 20, 2020

Несколько сотен протестующих двигались от стелы "Минск Город-герой" в сторону Дворца независимости.

Тем временем в Бресте, где также проходят акции протеста, применили против митингующих слезоточивый газ. ОМОНовцы подошли к колонне протестующих на пересечении улиц Советской и Гоголя и пустили газ из баллончика, передает "РБК-Украина".

Читайте также: В Беларуси неизвестные похитили оппозиционера Марию Колесникову

"Люди стояли в сцепке и кричали, что распылили баллончик. Потом я почувствовала, что попало и на меня", — рассказала одна из участниц митинга.

Брест. 20 сентября. Шел второй месяц после уверенной "победы" картофельного пюрера на выборах. pic.twitter.com/lIgrF8xd28 — Natalija Žogole (@fufonja) September 20, 2020

МВД Беларуси сообщает о 430 задержанных во время акций протеста в республике, которые прошли в субботу, большая часть задержаний пришлась на Минск.

"Всего по стране задержаны 430 человек (Минск — 415). 385 из них отпущены", — сообщает министерство.

Милиция точечно задерживает участников "Марша справедливости" в Минске. К началу акции в центр города стянули военную технику и водометы. Силовики перекрыли несколько улиц. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/d8I8HZ27HW — DW на русском (@dw_russian) September 20, 2020

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.