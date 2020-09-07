В Беларуси неизвестные похитили оппозиционера Марию Колесникову

В Беларуси члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Об этом со ссылкой на данные очевидицы Анастасии сообщает TUT.BY.

По словам читательницы издания, случилось все около 10:05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", — рассказала очевидица.

При этом снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

На данный момент телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10:13 сказал белорусскому изданию, что Мария одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от журналистов и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова стал недоступен.

"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", — сказал изданию член Координационного совета Максим Знак.

Позже стало известно, что Багрецов вышел на связь, с ним все хорошо.

Кроме того, в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси доложили, что за 6 сентября задержали в стране 633 участника акций протеста. Более половины из них продолжат находиться в изоляторах до рассмотрения дел в суде.

Указано, что всего за 6 сентября были зафиксированы 42 акции протеста в различных населенных пунктах Беларуси. Общее количество участников протестов составило около 31 тысячи человек.

Напомним, что генеральная прокуратуры Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, созданного оппозицией по инициативе кандидата в президенты Светланой Тихановской для обеспечения проведения новых президентских выборов и законной передачи власти в стране. Дело было открыто по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси — "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности".

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета — "попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями". Члены совета, в свою очередь, заявляют, что уголовное дело в отношении них — политическое преследование и инструмент давления на гражданское общество.