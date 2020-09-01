1 сентября в Беларуси: протесты студентов, очередные задержания и новая партия оппозиции

Акции протестов в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, продолжаются уже 24 день. Сегодня, 1 сентября, хедлайнерами митингов стали студенты. Учащиеся стали собираться у стен ВУЗов еще с утра, после чего устроили шествие по улицам Минска. По дороге их сопровождали силовики, периодически предпринимая попытки перекрыть дорогу. Не обошлось и без задержаний. По данным правозащитного центра "Вясна", в районных управлениях внутренних дел Минска оказались более 50 человек. Среди них не только студенты, но и преподаватель Белорусского государственного университета, журналист и оператор. Ближе к вечеру оппозиционные Telegram-каналы сообщили, что почти все люди, которых задержали утром, были вскоре отпущены.

Однако позднее издание "Наша Ніва" сообщило, что возле стадиона "Динамо" силовики снова начали задержания студентов, которые сегодня прошли 22 км по улицам города, пытаясь попасть к министерству образования, чтобы отдать петицию с требованием отставки президента Александра Лукашенко.

1 августа силовики задерживали студентов, участвующих в акции протеста. Фото: Наша Ніва

Delo.ua рассказывает о главных новостях с акций протестов в Беларуси.

Шествие студентов. Накануне, 31 августа, белорусские Telegram-каналы, которые поддерживают и отчасти координируют протесты, призывали жителей страны устроить День Солидарности и провести массовую забастовку. Но в течение дня главным двигателем протестов стали студенты. Учащиеся Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского национального технического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета и других с утра собрались возле зданий ВУЗов, а потом колоннами двинулись в центр города.

Шествие студентов в Минске, 1 сентября. Фото: Наша Ніва

Во время шествия их периодически пытались остановить силовики, периодически перекрывая дорогу и задерживая некоторых из них.

Силовики периодически предпринимали попытки остановить шествие студентов по улицам Минска. Фото: Радыё Свабода

Еще два члена Координационного совета (КС), который создала оппозиция, были задержаны. Речь идет о члене президиума Лилии Власовой и члене КС по Гомельщине Василие Полякове. Ранее в Минске были задержаны двое других членов президиума КС — Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, 25 августа оба они были приговорены к 10 суткам административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Напомним, что генеральная прокуратуры Беларуси возбудила уголовное дело против членов Координационного совета, созданного оппозицией по инициативе кандидата в президенты Светланой Тихановской для обеспечения проведения новых президентских выборов и законной передачи власти в стране. Дело было открыто по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси — "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета — "попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями". Члены совета, в свою очередь, заявляют, что уголовное дело в отношении них — политическое преследование и инструмент давления на гражданское общество.

Создание оппозиционной партии. Штаб задержанного экс-банкира Виктора Бабарико, который намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси, и представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова заявили о создании политической партии "Вместе". Об этом говорится в их совместном видеообращении (часть видео была записана еще до ареста экс-банкира).

Как подчеркнули в штабе Бабарико, они начали формирование "долгосрочной политической силы, которая будет участвовать во всех процессах строительства новой Беларуси".

"Сегодня уже никто не сомневается в том, что нас большинство и что мы победили. Ни один беларус не сомневается в победе Светланы Тихановской, и в том, что ее победу украли. Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте — добиваться тех требований, которые были консолидировано озвучены Координационным Советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской. Эти требования, как и программа Светланы Тихановской были согласованы и поддержаны Марией Колесниковой и командой Виктора Бабарико. Члены партии "Вместе" будут принимать активное участие в работе Координационного Совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога", — говорится в заявлении.

Напомним, что главные требования Координационного совета — отставка Лукашенко, проведение повторных президентских выборов, освобождение всех политзаключенных, прекращение репрессий и привлечение к ответственности их организаторов и исполнителей.

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В ООН сообщили о том, что получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в ходе акций протеста в Беларуси. По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, родственники минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья своих близких. Также в организации утверждают, что располагают информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

"Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения под стражей", — говорится в заявлении. Эксперты ООН по правам человека призвали власть Беларуси прекратить пытки задержанных, освободить их и привлечь к ответственности полицейских, которые безнаказанно унижали и избивали протестующих, содержащихся под стражей. А также — не только провести полное расследование, но и привлечь к ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим и их семьям. Ранее ООН заявили, что, по их данным, в ходе акций протеста погибли по меньше мере четыре человека. Читайте также: Оснований для разрыва дипломатических отношений Украины и Беларуси нет — МИД

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Однако в тот же день люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста. Митинги в стране продолжаются уже более трех недель: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек.

По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МДВ эту информацию опровергают. Более того, по данным ООН, в ходе акций протеста погибли по меньше мере четыре человека.

Тем не менее, протесты жителей страны продолжаются: к акциям на улицах, беспрецедентно массовым митингам и шествиям присоединились также рабочие крупнейших предприятий, периодически устраивая забастовки.