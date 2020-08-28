Оснований для разрыва дипломатических отношений Украины и Беларуси нет — МИД

На сегодняшний момент нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Беларусью.

Об этом сегодня, 28 августа, в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба.

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"Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", — сказал Кулеба.

По его словам, все официальные контакты между Украиной и Беларусью ставятся на паузу "до стабилизации ситуации в Беларуси".

"Это также включает процесс подготовки к (украинско-белорусскому — Delo.ua) Форуму регионов", — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время Кулеба отметил, что МИД Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, в частности, со стороны Российской Федерации.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, в решение такого глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ, Организации договора коллективной безопасности, где Россия отыгрывает ведущею роль", — сказал министр.

Он также сообщил, что Украина приветствует инициативу текущего албанского и будущего шведского председательства в ОБСЕ об осуществлении посредничества в Беларуси для налаживания диалога между правительством и оппозицией.

"Мы считаем, что широкий национальный диалог является единственным путем выхода из той ситуации, которая сложилась, и стабилизации обстановки в Беларуси", — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что позиция Украины синхронизирована с партнерами из ЕС и США.

"И мы будем скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Беларуси была стабилизирована, чтобы народ Беларуси мог сделать свой выбор и сам решить, каким образом в дальнейшем должна развиваться эта важная для нас дружественная соседняя страна", — подытожил глава МИД Украины.

Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.

Большинство населения посчитало такие результаты сфальсифицированными, в связи с чем, по всей стране начались массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с силовиками.

Против активистов применялись водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а позже и огнестрельное оружие, в результате чего погибли несколько человек.

В ОБСЕ обвинили власти Беларуси в нарушении прав человека, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение санкций против режима Лукашенко.

Кроме того, целый ряд стран призвал провести в стране новые выборы.