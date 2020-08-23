Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину — Боррель

Европейских флагов нет на демонстрациях в Минске, и Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

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По его словам, сегодняшний кризис в Беларуси не похож на ситуацию, которая была в Украине в 2013-2014 годах.

Он считает, что протесты в Украине имели геополитических характер, ведь украинцы делали выбор между Европой и Россией под флагами Евросоюза.

В то же время белорусы, как пояснил Боррель, сейчас не спорят "быть с мамой или папой", а просто требуют гражданских свобод и прав.

"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", — отметил он.

Дипломат добавил, что сегодняшней проблемой белорусов является не выбор между РФ и Европой, а достижение свободы и демократии, которые являются основными ценностями Евросоюза, и Европа будет их поддерживать.

Боррель также заявил, что хотя Европейский союз не признает легитимность действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, он должен продолжать работу с ним. По его словам, сейчас Лукашенко находится в той же ситуации, что и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Как пояснил европейский дипломат, несмотря на непризнание со стороны Евросоюза, Мадуро и Лукашенко все же контролируют правительство в Венесуэле и Беларуси.

"Нравится нам или нет, но они контролируют правительство в странах, и мы должны продолжать дело с ними, несмотря на то, что не признаем их демократической легитимности. Наша цель состоит в том, чтобы белорусы имели возможность свободно высказываться", — добавил Боррель.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон также заявлял, что Евросоюз не хочет повторения украинского сценария в Беларуси.

При этом ЕС готов выступить посредником между белорусской властью, оппозицией и недовольным гражданским обществом.

Напомним, Европейский союз не признал результаты выборов в Беларуси, на которых победил действующий президент Лукашенко. Одновременно в Брюсселе начали разработку санкции против белорусских чиновников.

Провести новые выборы в Беларуси призвала Канада. Также в Оттаве осудили притеснения мирных протестующих.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси, которые сопровождались задержаниями и избиениями, вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз якобы с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Часть белорусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.