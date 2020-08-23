Протесты в Беларуси: власти придумали причину появления армии в городах

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что армия находится в местах для защиты мемориалов Второй мировой войны.

Об этом министр заявил в специальном обращении, которое транслировалось на телеканале "ВоенТВ Беларуси".

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В частности, глава Минобороны отметил, что эти памятники священные и жители страны ходят к ним помолиться и возложить цветы.

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"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем!" — заявил Хренин.

По его словам, армия берет под охрану памятники Второй мировой, и призвал протестующих не приближаться к монументам и не проводить митинги возле них.

"Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", — добавил министр.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении в полную боевую готовность основных частей Вооруженных сил и переброске войск на границу с Польшей.

Также Лукашенко подтвердил, что в ответ на забастовку журналистов государственных СМИ, на государственной "Белтелерадиокомпании" начали работать журналисты из России.

Напомним, массовые протесты в Беларуси, которые сопровождались задержаниями и избиениями, вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз якобы с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Часть белорусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.