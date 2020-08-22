В Кремле не заинтересованы в сохранении власти Лукашенко — Bloomberg

В то время как президент России Владимир Путин публично поддерживает своего белорусского коллегу Александра Лукашенко после спорных выборов, люди из его окружения начинают представлять себе жизнь без действующего президента Беларуси.

В Кремле не делают ставку на Лукашенко, считая его токсичным, сообщает Bloomberg со ссылкой на 2 источника, имеющих доступ к ближайшему окружению Путина.

По словам источников, России будет выгоднее начать диалог с оппозицией, чтобы избежать социального взрыва в Беларуси.

"Лукашенко, возможно, не сумеет удержаться у власти, и России сегодня выгоднее найти взаимопонимание с оппозицией, чем вмешаться в события и поддержать белорусские власти, чтобы сохранить свой режим, рискуя социальным взрывом в Беларуси", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, знакомого с политическими дискуссиями в Кремле, РФ не заинтересована в предотвращении падения власти Лукашенко, хотя и не будет стремиться ускорить этот процесс.

По словам другого человека, близкого к российской политике, даже если Лукашенко выдержит "шторм" и останется у власти, он потеряет доверие как партнер, способный выполнять соглашения с Москвой, которая считает его токсичным.

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При этом вероятность российского военного вмешательства в поддержку Лукашенко, в соответствии с соглашением об обороне между Россией и Беларусью, невелика. По словам источников, это может привести к тому, что рядовых белорусов настроят против РФ, и возникнет более серьезный конфликт, чем в Украине.

"Попытки белорусской оппозиции последовать примеру Украины и приблизить страну к ЕС будут неприемлемы для Путина. Хотя нет уверенности в том, что отставка Лукашенко будет плохим вариантом для России, Москва пока слишком мало знает о белорусской оппозиции", — сообщил чиновник, знакомый с политическими дискуссиями в Кремле.

Ранее президент Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в Беларуси.

Позже в России заявили, что не видят необходимости военной помощи Лукашенко, однако готовы ее предоставить в случае агрессии из-за границы.

Кроме того, Лукашенко обвинил США, страны Европы, в частности, Украину в обострении ситуации в Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули, однако с 13 августа это прекратилось, власть, очевидно, изменила тактику. Участники акций протеста требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.