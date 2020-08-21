"Их море, безработных": Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинцами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у не намерен удерживать бастующих работников на предприятиях, в том силе и на "Белоруськалий". По его словам, заменить их можно работниками из других стран, в том числе и из Украины, поскольку в мире безработица.

Об этом он заявил во время с работниками агрокомбината "Дзержинский", передает БЕЛТА.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море, безработных", — сказал он.

По словам Лукашенко, не стоит уговаривать и удерживать людей, которые хотят уйти с работы.

"Кто-то захотел — уходите, никого не надо держать. Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет кукиш в кармане носить. Хочешь уходить — уходи. Я рабочим в открытую об этом сказал", — отметил глава государства.

Для справки: "Беларуськалий" — белорусский крупный производитель калийных минеральных удобрений. Предприятие расположено в городе Солигорск.

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Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Однако еще в день голосования люди, которые были не согласны с предварительно объявленной победой действующего президента Александра Лукашенко, вышли на акции протеста. Митинги продолжаются уже вторую неделю: в первые дни собравшихся людей жестко разгоняли силовики, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, однако впоследствии акции проходили уже без подобных стычек.

По данным МВД Беларуси, в ходе акций было задержано порядка 7 тысяч человек. Спустя несколько дней их начали постепенно выпускать из следственных изоляторов. Освобожденные люди рассказывали о жестоких избиениях, пытках и издевательствах со стороны силовиков. В МВД эту информацию опровергают. По официальным данным, всего во время акций протеста в Беларуси погибли четыре человека.

Первая неделя протестов в Беларуси завершилась беспрецедентно массовыми митингами, которые прошли в Минске и многих других городах страны. В то же время, в столице состоялась и акция в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Также к акциям протеста присоединились сотрудники крупнейших предприятий страны, объявив забастовки.