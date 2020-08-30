Политика 1 час назад

В Минске готовится новая акция протеста, а Лукашенко поедет в Москву на встречу с Путиным

В центр столицы Беларуси стянули технику и бойцов ОМОНа

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В столице Беларуси Минске в воскресенье, 30 августа, пройдет новая акция протеста.

В центр города уже стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа, сообщает ТАСС.

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Ожидается, что акцию протеста проведет оппозиция. К Дому правительства на площади Независимости стянули значительное количество солдат внутренних войск и "омоновцев".

Акция должна стартовать в 14:00 по местному времени.

Указано, что улица Советская, прилегающая к зданию правительства, заставлена грузовыми машинами для перевозки личного состава, автозаками, водометами и другой специальной техникой для разгона демонстрантов.

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Кроме того, на улице стоят несколько карет скорой помощи.

Тем временем президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.

"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля также проинформировали, что во время разговора президентов был "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".

Путин также поздравил Лукашенко с днем рождения.

Ранее Лукашенко и Путин выразили готовность задействовать войска при угрозе с Запада.

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Кроме этого, белорусский президент заявил, что РФ подготовила силовиков по его просьбе на случай обострения ситуации.

29 августа в Минске (Беларусь) на площади Победы прошел женский марш солидарности. В ходе него правоохранители задержали двух журналистов "Радио Свобода".

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о задержании 32 человек, которые принимали участие в протестах против действующей власти 28 августа.

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