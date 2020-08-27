Лукашенко обвинил Польшу в планах аннексировать Гродненскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в намерении якобы присоединить Гродненскую область.

По его мнению, против его режима идет гибридная война, заявил он на совещании с членами правительства в Минске, передает БелТА.

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Лукашенко считает, что на сегодня разворачивается определенный этап гибридной войны против Беларуси. Он подчеркнул, что соседние страны после заявлений о необходимости повторных выборов в Беларуси начали вмешиваться во внутренние дела.

При этом Лукашенко добавил, что Минск вынужден тратить большие деньги на переброску армии на западную границу.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", — сказал белорусский президент.

Ранее Беларусь обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства, в частности, с литовской территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой".

До этого в Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил якобы из-за напряженности на западной границе страны.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и странам Запада ответственностью за "разжигание беспорядков" в его стране.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По окончательным результатам, за действующего главу государства Александра Лукашенко (он 26 лет в должности) якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую — 10,1%.

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Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем. По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

Несогласные с результатами люди каждый день выходят на акции протеста в различных городах Беларуси, а на большом количестве предприятий работники устраивают забастовки. Силовики первые дни жестко подавляли эти акции, применяя водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули, однако с 13 августа это прекратилось, власть, очевидно, изменила тактику.

Участники акций протеста требуют проведения честных выборов, освобождения заключенных и отставки Лукашенко.