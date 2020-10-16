Тихановская анонсировала визит в Киев

Оппозиционный кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за позицию относительно событий в ее стране и анонсировала свой визит в Киев.

Об этом она сообщила в интервью "Радио Свобода".

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В частности, Тихановская обратила внимание на готовность Киева поддержать санкции против белорусских властей, введенные Евросоюзом за фальсификацию выборов и жестокое подавление протестов.

"Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию относительно Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой перечень, возможно, поддержат введенные санкции ЕС. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе", — отметила "народный президент" Беларуси.

При этом Тихановская, которая не признала своего поражения на президентских выборах, добавила, что хотела бы выстраивать партнерские отношения с Украиной.

"Они (украинцы) близки нам исторически и культурно. У меня часто на Западе спрашивают: "Понимают ли россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить?". Я отвечаю: "Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы украинский язык понимаем, они — нас. Наши языки немного ближе", — рассказала оппозиционер.

"Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже", — добавила она.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Лукашенко, легитимность которого не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября "вступил" в должность на новый срок. Инаугурация впервые не была анонсирована заранее.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают участников протеста. С начала акций, по данным оппозиции, были задержаны свыше 12 000 человек, несколько участников протестов погибли.

Евросоюз ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.