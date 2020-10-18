Протесты в Минске: полиция устроила стрельбу резиновыми пулями (ФОТО, ВИДЕО)

18 октября в Минске тысячи людей вышли на Партизанский проспект на акцию протеста. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на TUT.BY и белорусскую службу "Радио Свобода".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на TUT.BY и белорусскую службу "Радио Свобода".

Кроме этого, акции протеста проходят в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле и многих других городах Беларуси.

Протестующие требуют от Александра Лукашенко сложить с себя полномочия, прекратить фальсификации выборов и насилие силовиков, а также требование освобождения политзаключенных.

По информации TUT.BY, на 15:00 колонна людей на Партизанском проспекте насчитывала около 10 тысяч человек.

Еще в начале акции протеста на Партизанский проспект силовики начали стягивать спецтехнику.

Через некоторое время милиция начала задерживать участников марша.

По предварительным данным, задержано уже свыше 100 человек.

При этом, силовики заявили, что протестующие начали бросать в них камни, после чего они начали стрелять в воздух резиновыми пулями.

Участники марша во время шествия скандировали "Лукашенко в автозак!".

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста.

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек.

Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти.

Верховная Рада Украины, в свою очередь, поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.