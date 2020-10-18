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В мире 50 минут назад

Протесты в Минске: полиция устроила стрельбу резиновыми пулями (ФОТО, ВИДЕО)

Кроме этого, акции протеста проходят в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле и многих других городах Беларуси.

Фото: Радыё Свабода Фото: Радыё Свабода
Фото: Радыё Свабода

18 октября в Минске тысячи людей вышли на Партизанский проспект на акцию протеста. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на TUT.BY и белорусскую службу "Радио Свобода".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на TUT.BY и белорусскую службу "Радио Свобода".

Кроме этого, акции протеста проходят в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле и многих других городах Беларуси.

Протестующие требуют от Александра Лукашенко сложить с себя полномочия, прекратить фальсификации выборов и насилие силовиков, а также требование освобождения политзаключенных.

По информации TUT.BY, на 15:00 колонна людей на Партизанском проспекте насчитывала около 10 тысяч человек.

Еще в начале акции протеста на Партизанский проспект силовики начали стягивать спецтехнику.

Через некоторое время милиция начала задерживать участников марша.

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По предварительным данным, задержано уже свыше 100 человек.

При этом, силовики заявили, что протестующие начали бросать в них камни, после чего они начали стрелять в воздух резиновыми пулями.

Участники марша во время шествия скандировали "Лукашенко в автозак!".

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста. 

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек.

Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти.

Верховная Рада Украины, в свою очередь,  поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.

 

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