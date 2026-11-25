Российский правитель Владимир Путин поручил правительству до конца 2026 утвердить программу строительства центров обработки данных в угледобывающих регионах — Республике Саха (Якутия) и Кемеровской области. Это решение принято после октябрьской серии украинских ударов по российским дата-центрам, которые ранее были сосредоточены преимущественно в центральной части страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В октябре украинские силы поразили дата-центры Яндекса, VK, Сбера, Федеральной налоговой службы и других структур в Ленинградской, Владимирской, Калужской, Нижегородской, Рязанской и Саратовской областях России.

Поэтому среди российских компаний вырос спрос на аренду зарубежных мощностей, а в российском правительстве начали рассматривать размещение дата-центров для искусственного интеллекта в "дружественных" странах, однако в Минцифры РФ настаивают, что бизнес должен оставаться внутри страны и прятать серверы под землей.

Идея серверов в шахтах и оценка затрат от специалистов

Ранее с предложением размещать центры обработки данных в отработанных угольных шахтах выступал губернатор Кузбасса Илья Середюк, предлагавший опускать туда монолитные многоэтажные конструкции вместо затрат на рекультивацию выработок и наземные системы охлаждения. Предыдущие расчеты уже показали, что подземные объекты будут стоить по меньшей мере на 30–40% дороже обычных надземных сооружений.

Как отмечал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, размещение инфраструктуры в бывших шахтах Сибири и Якутии увеличит расходы по меньшей мере в два-пять раз из-за необходимости прокладывать глубоко под землю оптоволокно и электросети, отводить грунтовые воды, работать с геологическими рисками и обеспечивать персонал.

Кроме того, по словам руководителя профильного направления компании CHINT в России Петра Истомина, перенос крупных дата-центров в азиатскую часть России создаст дисбаланс, поскольку основные потребители трафика остаются в московском регионе, а задержка передачи данных между Кузбассом и Москвой будет достигать 70 миллисекунд, что станет недостатком для финансовых операций.

Что известно о повреждении дата-центров

8 октября на территории станкостроительного завода "Саста" в городе Сасово Рязанской области РФ произошел пожар. На территории предприятия находится дата-центр ООО "Яндекс ДЦ". После инцидента в работе сервисов "Яндекса" зафиксировали масштабный сбой.

На следующий день украинские беспилотники повредили еще один дата-центр компании – на этот раз в Калуге.

Таким образом, повреждение двух объектов создало для Яндекса дополнительные трудности с восстановлением инфраструктуры. Продолжительность ремонта и замены оборудования, а также возможное повышение цен на облачные услуги будет зависеть от стоимости техники и возможностей ее поставки.

Ранее Россия начала избивать по дата-центрам в Киеве.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры Домонет, Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки.

В ходе очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора "Омега Телеком".