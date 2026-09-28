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Новости
Дата публикации

"Омега Телеком" потеряла главный технический узел из-за российского удара

телеком
"Омега Телеком" потеряла главный технический узел из-за российского удара

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора "Омега Телеком".

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компания.

Что произошло с "Омега Телеком"?

Компания сейчас работает над возобновлением сервисов с резервных площадок.

Об этом сообщила пресс-служба "Омега Телеком". По ее данным, технические специалисты уже перенаправляют трафик и перезапускают критические системы на дополнительных локациях, чтобы свести к минимуму перебои в работе сервисов.

"В настоящее время технические специалисты компании работают над восстановлением сервисов по резервным локациям", - отметили в компании.

В "Омега Телеком" извинились перед клиентами за временные неудобства и поблагодарили за понимание ситуации.

Компания продолжает работы по возобновлению работы телекоммуникационной инфраструктуры и предоставлению услуг в штатном режиме.

Фото 2 — "Омега Телеком" потеряла главный технический узел из-за российского удара
Фото 3 — "Омега Телеком" потеряла главный технический узел из-за российского удара

О компании

ООО "Омега Телеком" работает на украинском рынке с 2012 года и специализируется на телекоммуникационной инфраструктуре. Компания обслуживает более 300 интернет-провайдеров и имеет сеть более чем в 260 городах Украины.

Общая протяженность магистральных оптоволоконных линий оператора составляет около 18500 км. В Киеве у компании также дата-центр площадью 900 кв. м, рассчитанный на 159 стоек.

Оптоволоконная сеть "Омега Телеком" проходит через ключевые точки обмена трафиком в Киеве, в частности, на улицах Семьи Праховых и Леонтовича, обеспечивая взаимоподключение с телекоммуникационными операторами.

Удары по дата-центрам

Российская армия прицельно избивает по информационной сетевой инфраструктуре Украины, пытаясь вывести из строя оборудование дата-центров и интернет-провайдеров.

В ходе очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

Также о повреждении инфраструктуры заявили провайдеры Домонет, Kievnet и Faust.

24 сентября интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о   проблемы с предоставлением услуг   пользователям из-за российской атаки: "Из-за повреждения основного узла интернет пока отсутствует. Ядро сети будет перенесено на другое место, ищем соответствующую локацию. Сроки восстановления пока неизвестны".

Автор:
Ольга Опенько

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