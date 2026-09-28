Россия атакует дата-центры Украины: Корецкий рассказал об угрозах связи

Российские войска начали наносить удары по украинским дата-центрам, а риски для цифровой и коммуникационной инфраструктуры будут оставаться высокими до завершения боевых действий.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в эфире телемарафона.

Защита дата-центров и мобильной связи

По его словам, защиту дата-центров и мобильной связи обсуждали на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Угроза есть по всей инфраструктуре. Была, есть и будет до завершения войны", - отметил Корецкий.

Премьер подчеркнул, что во время развития системы защиты интернет-инфраструктуры Украина должна исходить из худшего сценария.

В то же время, государство использует комбинированные решения для обеспечения бесперебойной работы сетей. В частности, часть инфраструктуры планируется размещать под землей, часть — в облачных средах или за пределами Украины.

"Единого правила нет, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовить себя – это факт", - подытожил глава правительства.

По словам Корецкого, такой подход должен обеспечить устойчивость цифровой и коммуникационной системы Украины даже при дальнейших российских атаках.

Удары по дата-центрам

Российская армия прицельно избивает по информационной сетевой инфраструктуре Украины, пытаясь вывести из строя оборудование дата-центров и интернет-провайдеров.

В ходе очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

Также о повреждении инфраструктуры заявили провайдеры Домонет, Kievnet и Faust.

24 сентября интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки: "Из-за повреждения основного узла интернет пока отсутствует. Ядро сети будет перенесено на другое место, ищем соответствующую локацию. Сроки восстановления пока неизвестны".