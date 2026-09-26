Поврежден дата-центр Cosmonova: сервисы переведены на резервные площадки

В результате вражеской атаки было повреждено помещение дата-центра Cosmonova. Клиентские данные удалось сохранить.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

Поврежден дата-центр

Среди работников компании пострадавших нет.

В компании отметили, что благодаря географическому резервированию, все клиентские данные удалось сохранить. Сервисы продолжают работу на резервных площадках.

В то же время, в Cosmonova предупреждают о возможных временных перебоях в работе сервисов.

Инженеры и технические специалисты компании оценивают масштаб повреждений и состояние инфраструктуры дата-центра.

Удары по дата-центрам

Российская армия прицельно избивает по информационной сетевой инфраструктуре Украины, пытаясь вывести из строя оборудование дата-центров и интернет-провайдеров.

В ходе очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

Также о повреждении инфраструктуры заявили провайдеры Домонет, Kievnet и Faust.

24 сентября интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки: "Из-за повреждения основного узла интернет пока отсутствует. Ядро сети будет перенесено на другое место, ищем соответствующую локацию. Сроки восстановления пока неизвестны".