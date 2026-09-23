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Новости
Дата публикации

Российская атака повредила дата-центры двух провайдеров: когда восстановят связь

компьютерная клавиатура, оптоволокно
После атаки РФ в Киеве возможны перебои с интернетом: / Freepik

В результате российской атаки повреждены дата-центры интернет-провайдеров UTELS и "Паутина" в Киеве. Из-за обесточивания оборудования возможны перебои в работе сети и доступ к услугам.

Как пишет Dilo, об этом информируют прессслужбы интернет провайдеров.

Дата-центры пострадали от атаки

В UTELS отметили, что пострадал один из столичных дата-центров, где размещено узловое оборудование оператора. Оно остается без электропитания, что может влиять на стабильность работы сети.

На месте работают аварийно-ремонтные бригады. Специалисты пытаются как можно быстрее восстановить электропитание, работу оборудования и сети.

В UTELS сообщили, что оперативно будут информировать клиентов о ходе восстановительных работ и изменениях ситуации.

О проблемах со связью также сообщила "Паутина". По данным провайдера, ее специалисты работают над возобновлением работы сети.

Компания попросила пользователей отнестись к ситуации с пониманием и указала, что дополнительно сообщит о результатах восстановительных работ.

Напомним, что в странские операторы постепенно переводят сети на современные оптические технологии, чтобы повысить их устойчивость и подготовить инфраструктуру к росту потребностей в скорости передачи данных.

Основной технологией для новых оптических подключений в Украине остается GPON (Gigabit Passive Optical Network). Она позволяет обеспечивать скорость до 1 Гбит/с и уменьшает зависимость сети от промежуточного оборудования, требующего электропитания.

Автор:
Ольга Опенько

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