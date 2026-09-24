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Новости
Дата публикации

Россия уничтожила украинский дата-центр с мощностями MiroHost: какие последствия

дата-центр
Россияне уничтожили украинский дата-центр с мощностями MiroHost / Depositphotos

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Как пишет Dilo, об этом dev.ua рассказал основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский.

По его словам, проблема касается только украинской инфраструктуры компании. Около 90% клиентов MiroHost работают вне Украины, и для них сервисы продолжают работать в обычном режиме.

Сроки восстановления украинской инфраструктуры компания пока не называет из-за уничтожения дата-центра.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки.

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены   дата-центры киевских интернет-провайдеров в. Часть абонентов может столкнуться с перебоями со связью.

По информации интернет оператора   UTELS, в результате вражеской атаки пострадал один из столичных дата-центров, где размещено узловое оборудование компании.

"Оборудование остается без электропитания, из-за чего возможны перебои в работе сети и доступ к услугам", - сообщили в компании.

Отмечается, что специалисты занимаются развертыванием резервных линий.

"Наши технические команды активно работают над возобновлением работы сети. В ближайшее время сообщим ориентировочные сроки полного возобновления услуг", - подчеркнули в компании.

Кроме того, о масштабной аварии в связи с российской атакой сообщила и сеть "Паутина". Там отметили, что из-за российских обстрелов также был поврежден один из дата-центров, из-за чего часть абонентов может оставаться без связи.

В свою очередь в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины сообщили, что в Киеве и области из-за российской атаки наблюдаются   проблемы с интернетом   примерно в 100 тысяч домохозяйств.

Автор:
Светлана Манько

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