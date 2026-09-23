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Новости
Дата публикации

Российская атака вызвала проблемы с интернетом в Киеве и области

оптическая сеть, провайдеры интернета
Российская атака вызвала проблемы с интернетом в Киеве и области

После российской атаки проблемы с доступом в интернет возникли примерно у 100 тысяч домохозяйств Киева и Киевской области. Специалисты уже оценивают масштабы повреждений и восстанавливают сеть.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

Ремонтные бригады работают над поврежденной инфраструктурой, чтобы восстановить стабильную работу сети. Сроки полного восстановления связи не уточняются.

Напомним, ранее 23 сентября стало известно, что российская атака повредила дата-центры двух провайдеров – UTELS и "Паутина".

Из-за обесточения узлового оборудования часть абонентов столкнулась с перебоями в работе сети.

В UTELS сообщили, что оперативно будут информировать клиентов о ходе восстановительных работ и изменениях ситуации.

Автор:
Татьяна Гойденко

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