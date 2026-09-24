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Новости
Дата публикации

Российская атака повредила инфраструктуру ряда интернет-провайдеров в Киеве: какие последствия для абонентов

интернет
В Киеве после атаки РФ повреждена инфраструктура провайдеров / Freepik

После российской атаки на Киев 23 сентября ряд интернет-провайдеров сообщил о повреждении инфраструктуры, из-за чего часть абонентов может остаться без связи.

Как пишет Dilo, в частности, провайдер "Домонет" сообщает о повреждении коммуникационного оборудования.

"В результате очередной российской атаки было повреждено наше коммутационное оборудование. Поэтому отсутствует доступ в Интернет у наших абонентов по адресам: просп. Валерия Лобановского, ул. Кудряшова, ул. Эрнста Федора, ул. Новгород-Северская, ул. Митрополита Василия Липковского, ул. Ушинского" , - говорится в сообщении "Домонета".

Специалисты уже нашли решение по возобновлению работы и планируют завершить ремонт. Команда работает над возобновлением связи, как отметили в провайдере.

Провайдер Kievnet сообщил о повреждении одного из дата-центров, обеспечивающего работу части сети. Из-за отсутствия электропитания абоненты в центральной части города могут временно остаться без доступа к интернету. О возобновлении связи обещают сообщить дополнительно.

Кроме того, о повреждении инфраструктуры в связи с российской атакой 23 сентября также сообщила компания Faust в своем телеграмм-канале.

Провайдер заявил, что к ремонтным работам в Соломенском районе Киева (Батыева гора, Просвещения, Кривоноса) смогут приступить только 24 сентября из-за ограничения доступа к месту прилета.

Сегодня также стало известно, что обслуживающий абонентов в центре Киева интернет-провайдер Etherlink заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки.

"Из-за повреждения основного узла интернет пока отсутствует. Ядро сети будет перенесено на другое место, ищем соответствующую локацию. Сроки восстановления пока неизвестны", — отметил провайдер в сообщении в чате поддержки.

Ранее сообщалось, что украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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