Интернета за 300-350 гривен больше не будет: владелец провайдера анонсировал подорожание

Владелец киевского интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов прогнозирует существенный рост тарифов на интернет из-за российских ударов по оборудованию и другому имуществу компаний, обеспечивающих доступ к сети.

Как пишет Dilo, об этом Полюдов заявил в комментарии портала dev.ua.

"Надо ожидать увеличения стоимости за услуги интернета. Провайдеры, обеспечивающие постоянство сетей, резерв питания и резерв каналов связи, не могут в дальнейшем предоставлять интернет за 300-350 грн. Будет существенное повышение цен", - рассказал Полюдов.

Он считает, что операторы, которые не будут адаптировать сети к нынешним условиям и продолжат демпинговать, могут скрыться с рынка.

В результате клиенты перейдут к провайдерам с более устойчивой инфраструктурой, что создаст очереди на подключение.

Напомним, украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров в. Часть абонентов может столкнуться с перебоями со связью.

По информации интернет оператора UTELS, в результате вражеской атаки пострадал один из столичных дата-центров, где размещено узловое оборудование компании.

"Оборудование остается без электропитания, из-за чего возможны перебои в работе сети и доступ к услугам", - сообщили в компании.

Отмечается, что специалисты занимаются развертыванием резервных линий.

"Наши технические команды активно работают над возобновлением работы сети. В ближайшее время сообщим ориентировочные сроки полного возобновления услуг", - подчеркнули в компании.

Кроме того, о масштабной аварии в связи с российской атакой сообщила и сеть "Паутина". Там отметили, что из-за российских обстрелов также был поврежден один из дата-центров, из-за чего часть абонентов может оставаться без связи.

В свою очередь в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины сообщили, что в Киеве и области из-за российской атаки наблюдаются проблемы с интернетом примерно в 100 тысяч домохозяйств.