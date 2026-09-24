Інтернету за 300-350 гривень більше не буде: власник провайдера анонсував подорожчання

Власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов прогнозує суттєве зростання тарифів на інтернет через російські удари по обладнанню та іншому майну компаній, які забезпечують доступ до мережі.

Як пише Dilo, про це Полюдов заявив у коментарі порталу dev.ua.

“Треба очікувати збільшення вартості за послуги інтернету. Провайдери, які забезпечують сталість мереж, резерв живлення і резерв каналів звʼязку, не можуть надалі надавати інтернет за 300–350 грн. Буде суттєве підвищення цін”, — розповів Полюдов.

Він вважає, що оператори, які не адаптуватимуть мережі до нинішніх умов і продовжать демпінгувати, можуть зникнути з ринку.

В результаті клієнти перейдуть до провайдерів з більш стійкою інфраструктурою, що створить черги на підключення.

Нагадаємо, український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. Частина абонентів може зіткнутися з перебоями зі зв'язком.

За інформацією інтернет оператор UTELS, внаслідок ворожої атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання компанії.

"Обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг", - повідомили в компанії.

Зазначається, що фахівці займаються розгортанням резервних ліній.

"Наші технічні команди активно працюють над відновленням роботи мережі. Найближчим часом повідомимо орієнтовні терміни повного відновлення послуг, - підкреслили в компанії.

Крім того, про масштабну аварію у зв'язку з російською атакою повідомила й мережа "Павутина". Там зауважили, що через російський обстріл також було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина абонентів може залишатися без зв’язку.

У свою чергу у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України повідомили, що у Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.